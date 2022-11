Nord Stream e Crimea | Mosca accusa Londra

... che potrebbero essere anche di produzione italiana", anche se non vi è certezza, non di persone Mosca accusa poi la Gran Bretagna di essere coinvolta negli attacchi di Sebastopoli e al, ...Il Cremlino accusa il Regno Unito di aver 'diretto e coordinato' il sabotaggio al gasdotto. 'I nostri servizi di intelligence hanno le prove, valuteremo la risposta', ha detto Peskov. Accuse che Londra respinge seccamente: 'Fanno parte del manuale di distrazione dalla realtà ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...C'è la Gran Bretagna dietro ai sabotaggi al Nord Stream a fine settembre e all'attacco avvenuto la scorsa settimana alla base della flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, in Crimea. A lanciare le ac ...