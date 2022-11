Nba 2022 2023 | Bucks ancora imbattuti | super Paul George fa risorgere i Clippers

Leggi su sportface

(Di martedì 1 novembre 2022) Notte ricca di spettacolo in Nba, quella tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre. Si parte da una conferma: i Milwaukeefanno sul serio. Per Giannis Antetokounmpo (31 punti) e compagni si tratta del sesto successo in sei partite (unica squadraimbattuta), arrivato in un match tiratissimo contro i Detroit Pistons, che recuperano dal -16 ma mancano l’affondo per il sorpasso. Dopo quattro sconfitte consecutive, i Los Angelesrisorgono dalle proprie ceneri grazie ad un, che in una serata magica scrive la storia dell’Nba; mai nessuno, infatti, aveva chiuso una partita con 35 punti, 9 rimbalzi, 8 assist, 6 recuperi e 5 triple realizzate (su 10 tentate), con tanto di canestro della vittoria per il 95-93 finale su Houston Rockets, che a loro volta ...