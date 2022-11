Nardella e il congresso | ' Non sia la solita faida | altrimenti il Pd muore' - Cronaca - quotidiano net

Il sindaco di Firenze guida il fronte degli amministratori dem. 'Io leader Vedremo. Non abbiamo coltivato a sufficienza il legame con i territori. Credo ancora ne l progetto, ma il partito deve ......, un paio di settimane fa a casa mia. Mi ha detto: 'Matteo, lo so, a Firenze hai il 15%, meriteresti il secondo assessore. Ma non posso dartelo altrimenti mi indebolisco per ildel ...Il sindaco di Firenze guida il fronte degli amministratori dem "Non abbiamo coltivato a sufficienza il legame con i territori. Credo ancora ne l progetto, ma il partito deve mettere al centro il lavor ...Il Sindaco di Firenze pronto a seguire le orme di Renzi: "Nel Pd ci vuole una nuova generazione di donne e uomini che hanno dimostrato di saper fare le cose" ...