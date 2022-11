Michela Persico | “Occhio che si vede tutto” | inquadratura dall’alto | il micro top implode – FOTO

(Di martedì 1 novembre 2022)sbaglia angolazione e regala attimi indimenticabili ai suoi ammiratori, una cosa così non era mai successa prima! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nel mondo del calcio sono tante le compagne apprezzatissime dei giocatori famosi,è una di queste ed ormai da diverso tempo è tra le più seguite tramite Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Tuttosport

Un tenero momento tra Rugani e il figlio Tommaso è stato documentato da mammasui social. Il difensore della Juve , insieme ai compagni di squadra, si trova in ritiro al J Hotel: domani sera ci sarà il derby con il Torino, una partita importante per la squadra ...Allievi: 1° Tommaso(Atl Cassago D'Adda), 2° Marco Tunesi (Atl Alto Lario), 3° Marco Mario ... Veterane A: 1° Elena Maria Corno (Pol Bernatese), 2°Trotti (Gs Csi Morbegno), 3° Eugenia ... Michela Persico è sconvolta, ecco il perchè La giornalista e influencer, compagna di Daniele Rugani, sta sfruttando le giornate miti per studiare all'aperto ...La sua bellezza è decisamente più unica che rara. Michela Persico sa esattamente come mandare fuori di testa i suoi fan.