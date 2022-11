Juve | Allegri senza pace | gli restano solo i giovani

(Di martedì 1 novembre 2022) TORINO - Non c'èper. Quella squadra che aveva pensato in estate non l'ha mai vista. Zero minuti per Pogba , zero minuti per Chiesa , appena 333 per Di Maria . E poi ancora una serie di ...

TORINO - Non c'è pace per. Quella squadra che aveva pensato in estate non l'ha mai vista. Zero minuti per Pogba , ... Sono loro i campioni che dovevano prendere per mano la. Sono loro che ...Juventus, 20 milioni in ballo e una sfida che nonostante tutto può rivelarsi cruciale, svelati i motivi dell'incontro. La qualificazione in Europa League, il cosiddetto secondo treno per l'Europa, ...TORINO - Non c'è pace per Allegri. Quella squadra che aveva pensato in estate non l'ha mai vista. Zero minuti per Pogba, zero minuti per Chiesa, appena 333 per Di Maria. E poi ancora una serie di info ...La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad una settimana di fuoco: prima il PSG in Champions League, poi il derby d'Italia contro l'Inter ...