Joe Biden | l' ultimo Halloween prima di diventare anatra zoppa?

Intanto, Il presidente degli Stati Unitiha invitato le principali compagnie petrolifere che stanno incassando profitti eccezionali a fermare il "guadagno bellico" , minacciando di colpirle ...AGI - Nell'ultima settimana di campagna per le elezioni americane di metà mandato,e Donald Trump volano entrambi in Florida, a Miam i. Per il Presidente in carica è il primo comizio da quando è alla Casa Bianca nel Sunshine State dove la sua popolarità è ai minimi termini,...Halloween anche alla Casa Bianca dove il presidente Joe Biden e la First Lady, Jill, hanno regalato dolcetti ai bambini. La residenza presidenziale è stata ...Presidente ed ex presidente volano entrambi in Florida, per Biden è il primo comizio da quando è alla Casa Bianca nel Sunshine State dove la sua popolarità è ai minimi termini, al 42% per Five Thirty ...