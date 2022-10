Highlights e gol Monza-Bologna 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di martedì 1 novembre 2022) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la dodicesima giornata di. Nel posticipo che chiude questo turno di campionato arriva il ko pesante nella lotta salvezza per i brianzoli, sconfitti per effetto dei gol di Ferguson e Orsolini che ribaltano l’iniziale vantaggio targato Petagna su rigore. Sale a quota 13 punti la squadra felsinei, restano a 10 i padroni di casa. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

