Tifosi costretti a lasciare la Curva Nord | l’Inter prende le distanze

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) E’ scoppiato un vero e proprio caso nel campionato di Serie A, in relazione alla partita della 12esima giornata tra Inter e Sampodoria. Alvallo lasi è svuotata e alcunihanno denunciato violenze da parte di altri. La partita si è conclusa sul risultato di 3-0, i gol sono stati realizzati da de Vrij, Barella e Correa. E’ un ottimo momento per la squadra di Simone Inzaghi tra campionato e Champions League. I nerazzurri si sono rilanciati per le zone altissime della classifica,ha agganciato il quarto posto ed è tornato in lotta anche per lo scudetto. Alvallo si è verificato un vero e proprio giallo: lasi è svuotata. Il motivo? La morte di Vittorio Boiocchi, capo ultrà ...