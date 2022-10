Senti che sballo | andare via? Noi Rave | sfida aperta al Viminale | cosa sta succedendo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ildi Modena che ha letteralmente paralizzato la città e anche alcune uscite dell'autostrada sta diventando un caso politico. Da un lato la sinistra che difende gli occupanti abusivi, dall'altro il governo che ha dato ilallo sgombero. Ma all'interno del capannone in cui si sono radunati circa 3500 ragazzi, c'è chia viso aperto le istituzioni e lo stesso ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Come si legge sul Corriere, c'è chi si oppone allo sgombero: "Ma se la festa dura fino a martedì perché dobbiamo sgomberare prima? Ricordati che questa si chiama libertà, questa è comunione, è fratellanza", racconta una ragazza. Poi c'è anche chi di fatto spiega come ci si organizza per questi blitz di massa che mettono a serio rischio la sicurezza: "Mi affascina l'organizzazione, - racconta un ragazzo che partecipa al ...

