Selvaggia Lucarelli contro Miriam Leone | “Tu imperfetta? Allora noi altre donne dobbiamo seppellirci nell’umido”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Anche stavoltaè senza mezzi termini. Come si fa a parlare di body positive quando si ha vinto un’edizione di Miss Italia? La giornalista ironizza sul post in cui l’attricesi mostra acqua e sapone per lanciare il suo messaggio di accettazione di se stesse. E laribatte: “E dai su, è una foto bellissima e non c’è mezza imperfezione. Perché se quelle sono imperfezioni noi”. Qual è il ritratto contestato? Il selfie dell’attrice appena sveglia dopo aver lavorato in un set serale impegnativo. Si evince che doveva essere molto stanca, che deve aver riposato poco. Ha le borse sotto gli occhi, i capelli arruffati e la pelle stropicciata. Lei deve vedersi orribile ...