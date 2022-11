Pozzuoli | altre due scosse nella notte | comunicato del Sindaco

...si è estesa anche a casa delle due e lì i Carabinieri hanno trovato e sequestrato10 dosi di ... Per la madre - già nota alle forze dell'ordine - le porte del carcere didove è in attesa ......si è estesa anche a casa delle due arrestate e lì i carabinieri hanno trovato e sequestrato... Per la madre - già nota alle forze dell'ordine - si sono aperte le porte del carcere didove ...Previsioni meteo per il 3/11/2022, Pozzuoli. Generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 16 e 21°C ...Annuncio vendita Citroen C3 BlueHDi 100 S&S Feel usata del 2018 a Pozzuoli, Napoli nella sezione Auto usate di Automoto.it ...