Milner | «Il Napoli è una delle squadre migliori d’Europa | è la gara perfetta da giocare»

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il centrocampista del Liverpool, James, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il. Era al fianco di Jurgen Klopp. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il momento difficile? Non c’è un solo problema, ci sono diverse cose su cui lavorare. Pensiamo sempre alla prossimaper ritrovare la nostra stabilità. Sappiamo che ci possa essere una buona prestazione dietro l’angolo, abbiamo avuto molti infortuni. L’obiettivo principale era passare il turno, vogliamobene ladi domani contro una grande squadra”. “Non è facile partire sempre per dover rimontare, però abbiamo grande carattere. Nel calcio quando le cose non vanno bene, soprattutto in una grande squadra, tutti si fannodomande e ci sono ...

