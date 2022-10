Milano | omicidio ex capo ultrà Inter | disposta autopsia | nessun aiuto da testimoni

(Di lunedì 31 ottobre 2022), 31 ott. (Adnkronos) - L'indagine su Vittorio Boiocchi, storicodella curva dell', ucciso sabato sera a colpi di arma in via Fratelli Zanzottera a, prosegue ma senza colpi di scena: "sono 6-7 le persone, oltre ai familiari del 69enne", ascoltati dagli uomini della squadra Mobile della questura tra cui l'uomo che ha accompagnato Boiocchi sotto casa, ma che era non avrebbe notato la moto su cui viaggiavano due persone e da cui sono partiti i colpi - cinque esplosi di cui due andati a segno - che si sono rivelati mortali. Lo si apprende da fonti investigative. Nell'indagine coordinata dal pm Paolo Storari si sta procedendo anche all'analisi delle immagini delle telecamere presenti in zona - invece assenti sotto casa e sempre di meno allontanandosi da via Novara, vicino allo stadio San Siro - così ...

Il pm, nel ... Le accuse sono die tentatoplurimo . Il deceduto, Luis Fernando Ruggieri, era ...Il pm diPaolo Storari ha firmato una richiesta di perizia per accertare la capacità di intendere e volere di Andrea Tombolini, il 46enne di, accusato die di duplice tentato, per aver accoltellato sei persone, uccidendone una e ferendone gravemente due, giovedì scorso, al Carrefour del centro commerciale...Servirà per stabilire la capacità di intendere e di volere di Andrea Tombolini, il 46enne accusato di omicidio e di dupplice tentato omicidio per l'assalto nel centro commerciale alle porte di Milano ...