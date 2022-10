Luciana Littizzetto a Che tempo che fa del 30 ottobre 2022 video

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ieri, 30è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica, dopo aver fatto “le pulizie”, ha ironizzato sulle parole di Maurizio Gasparri che, rivolgendosi proprio a lei in risposta alla letterina della scorsa settimana, ha detto che la comica non sa nulla della legge 194 (che riguarda il diritto all’aborto, ndr) e che dovrebbe occuparsi di stracci per la polvere. Lucianina ha parlato delle pompe di benzina che parlano dialetto, che in Italia stanno spopolando, poi ha imitato Marta Fascina che ha la cover di Silvio Berlusconi sul cellulare…mentre la comica ha la cover di Fabio Fazio. Dopo aver affrontato l’argomento “invecchiamento dell’organo maschile” e dell’operazione per ...