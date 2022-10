L’infortunio di Vlahovic è fasullo? La verità dietro l’esclusione di Lecce viene a galla

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dusanè uno dei giocatori che ha messo in evidenza sempre di più il suo talento con la maglia della Juve, ma ora è lontano. La situazione legata a Dusansi sta facendo davvero sempre più complicata in caso Juventus, con il cannoniere serbo che adesso è vittima anche di un infortunio che per molti potrebbe essere solamente una scusa buona per potersene disfare magari già nel mercato di gennaio. LaPresseNon si può in alcun modo negare il fatto che quando si acquista un giocatore per la cifra esorbitante di ben 75 milioni di euro ci si aspetti immediatamente che esso possa cambiare le soglie della squadra. È vero che Dusanaveva bisogno di tempo per poter inserirsi all’interno dello schema tattico di Massimiliano Allegri, decisamente ben diverso rispetto a quello di Vincenza Italiano, ma adesso la situazione si ...