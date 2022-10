Infortunio Vlahovic | si teme un lungo stop nonostante la Juve rassicuri

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Siunper Dusanlantus stia rassicurando i tifosi sulle condizioni del serbo Siunper Dusanlantus stia rassicurando i tifosi sulle condizioni del serbo. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante potrebbe aver subito il riacutizzarsi della pubalgia che lo aveva tormentato anche in passato. Dovesse essere così il suo rientro sarà per il 2023 con i bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DIFFICILE - Prima l'ultimo scatto, poi un dolore forte, all'adduttore e all'altezza del ...delle bestie più temute dai calciatori perché condiziona tutta la vita sportiva e di cui...Juventus, si ferma di nuovo Pogba: e scatta anche l'allarme, infermeria strapiena per Allegri Paul Pogba © LaPresseLa 'Gazzetta dello Sport' fa il punto su Paul Pogba e Dusan. ...Piove sul bagnato in casa della Juventus: dopo lo stop del centrocampista francese, a rischio forfait anche un altro giocatore.Paul Pogba non riesce ad uscire dal tunnel degli infortuni: il centrocampista della Juventus ha riscontrato un nuovo problema fisico ...