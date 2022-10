Il record per vincere la noia | è sempre Max - Sport - quotidiano net

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Verstappen al 14esimo successo stagionale, la Ferrari in difficoltà. Mercato piloti: Schumacher non avrà una ...

Verstappen al 14esimo successo stagionale, la Ferrari in difficoltà. Mercato piloti: Schumacher non avrà una ...Max Verstappen non fa sconti a nessuno. Si prende anche il Messico e ildi vittorie nella stessa stagione. Con il 14° successo (su 20 gare) sorpassa Schumacher e ...trovato il passo giusto...Come è noto, “torturando” i numeri è possibile ottenere qualsiasi confessione. E’ quello che sembra aver fatto il centro studi di Unimpresa, confederazione che dichiara di rappresentare 100mila pmi di ...A settembre quasi 2 milioni di presenze, più del 2019. Stesso trend per ottobre: “Flussi paragonabili a quelli dei ponti primaverili”. Folla per visitare i ...