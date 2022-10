Ginnastica | i due volti di Alice D’Amato | da etoile sugli staggi a guerriera del quadrato

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 ottobre 2022)si è presentata ai Mondiali 2022 diartistica con un obiettivo acclarato: qualificarsi alla finale sulle parallele asimmetriche. Una missione concreta per la genovese, dopo aver conquistato la medaglia d’argento agli Europei (e avrebbe meritato anche il titolo, se le giurie non avessero premiato in maniera casalinga la tedesca Ellie Seitz). L’intento era quello di confermare l’Italia tra le otto grandidopo il sesto posto di Elisa Iorio a Kitakyushu e c’erano tutte le carte in regola per fare bene, ma i tre decimi andati in fumo per un’imprecisione in uscita l’hanno relegata a 14.400 e l’hanno estromessa dall’atto conclusivo per la regola dei parimeriti. Senza quella sbavatura staremmo parlando di un punteggio che la porrebbe sullo stesso livello della belga Nina ...