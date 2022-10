Danimarca | Lars Løkke Rasmussen ritorna in politica

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Manca un giorno alle elezioni in. Si tratta di elezioni anticipate indette all’inizio di ottobre dal primo ministro Mette Frederiksen., ex primo ministro e veterano delladella, potrebbe essere cruciale per la formazione di un nuovo governo. Domani si terranno le elezioni inDomani, 1° novembre, si terranno

La mente e Meravigliosa

Inun artista, Asker Staunæs, sta preparando una piccola rivoluzione. Il Paese si ... Ad affiancare il 'leader', il robot, a causa della sua incandidabilità, ci saranno naturalmente ...... il Partito Sintetico in, infatti, vuole schierare un candidato robotico alle elezioni generali. A capo del gruppo c'è un chatbot chiamato Leader, con cui è possibile parlare ... Leader Lars, l'intelligenza artificiale che vuole governare la Danimarca Il Partito Sintetico è pronto a gareggiare per le elezioni in Danimarca: è guidato da un'Intelligenza Artificiale che prenderà tutte le decisioni.L’intelligenza artificiale guida un partito in Danimarca. Proprio così, non c’è nessun errore di scrittura, ma bensì il cosiddetto ‘Partito Sintetico‘ è guidato da un robot dotato di IA. La scelta è a ...