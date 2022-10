Crotone | pestato per uno scambio di persona | il 20enne Davide Ferrerio è in coma irreversibile La madre | “Me lo hanno ucciso”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) “Non si sveglierà più, ora vanno indagati anche gli altri”: chiedono giustizia i genitori di, ilbolognese massacrato di botte alo scorso 11 agosto. Era stato scambiato per un’altramentre passeggiava tranquillamente nella località dove ogni estate passava le vacanze con la sua famiglia. “Ce lo”, dice lasulle pagine di Corriere Tv. Suo figlio stava aspettando un amico per andare a cena, nelle strade attorno al tribunale della città calabrese. Non sapeva che lì, in quel momento, era in corso una spedizione punitiva. Nicolò Passalacqua, 22 anni, cercava un uomo di 31 anni, responsabile dell’invio di alcuni messaggi social a una minorenne, sua conoscente. Qui lodi ...

... l'ha aggredito efino al punto di mandarlo in coma . La famiglia di Ferrerio, assistita dall'avvocato Gabriele Bordoni, chiede da settimane al pm diPasquale Festa di inserire nella ...... il 20enne originario difinito in coma dopo esser stato massacrato di botte dal 22enne Niccolò Passalacqua . Il ragazzo era in vacanza con la famiglia quando è statobrutalmente da ...E' in coma irreversibile e in stato vegetativo. Per Davide Ferrerio pestato a Crotone, non ci sono più speranze. I familiari chiedono a gran voce giustizia ...