Classifica delle squadre più costose della Serie A | la posizione di Juve e Napoli sorprende

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il CIES, il centro internazionale di studi sportivi, ha pubblicato un dossier di approfondimento riguardante le rose dei club europei. Lo studio riguarda il costorose schierate fin qui dalleche partecipano ai Top 5 campionati europei. Per stilare lasono state prese in esame le prime undici giornate, per equiparare il risultato, ed i costi d’acquisizione dei giocatori schierati. Infatti non c’è da stupirsi se il Manchester City comandi questa, seguita dal Manchester United e dal PSG. FOTO:-Top 5-EuropaA –più costosa, segue ilPer ciò che riguarda invece la nostraA, lantus guida la. Al secondo posto ...

La Prealpina

Senza considerare un'Atalanta che occupa il secondo posto ined è la grande sorpresa del ... in Italia e in Europa e già nella scorsa stagione ha dato provasue enormi qualità, ...... che in termini didel girone ha poco da dire, ma potrà servire ai tedeschi per chiudere ... Proseguendo, ha parlato anchecondizioni di Sané , che al pari di De Ligt 'non sarà a ... Carovita: la classifica degli aumenti Brutta sconfitta, una delle peggiori partite del Milan di Pioli, con una classifica che ora ha preso una forma diversa, decisamente peggiore: il Napoli può scappare e le altre sotto si sono avvicinate ...La lunga mano della 'ndrangheta sul litorale laziale. Boss e cocaina. Ma anche una sorta di classifica criminale. I nomi, quelli delle grandi famiglie calabresi, i Perronace, i Gallace, i Modaffari, ...