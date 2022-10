Caro Presidente | adesso butti via il busto del Duce

Leggi su lastampa

(Di lunedì 31 ottobre 2022), accetto volentieri la sua lettera, ma non le sue rimostranze sul titolo dell’intervista. Insisto: noi non abbiamo «fuorviato» niente. Alla domanda «celebrerà il 25 aprile?» lei risponde «Dipende. Certo non sfilerò ... sul sito.