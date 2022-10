Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 30 ottobre 2022) Seria, professionale, impegnata ma gioiosa, appassionata ed energica: ecco il ritratto di, Head of Real Estate Business Development presso Aeroporti di Roma Spa, che fa parte del Gruppo Atlantia. Il percorso di, che è in Aeroporti di Roma da 7 anni, è iniziato nel mondo della consulenza per proseguire in un ambiente, come quello di Aeroporti di Roma che è simbolo di appartenenza, per lei come per tutti i dipendenti della principale società aeroportuale italiana. Uno scalo che occupa 45.000 persone, le dimensioni di una città media italiana, un luogo nel quale ospitare lacon passeggeri che provengono da tutto il mondo. Laconnota anche il viaggio professionale di, che è stato in direzione ostinata e contraria dal mondo della consulenza a ...