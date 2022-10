Ufficiale – Tobias Stieler sarà l’arbitro di Liverpool-Napoli

Di cosa parla The Good Nurse La sinossiè la seguente: Amy, un'infermiera ... per l'agghiacciante incarnazione di Cullen da parte di Redmayne e per l'impegno del registaLindholm nel ...... condivideJahn, partner di Hitachi Ventures. "Affinché le imprese diventino più ecologiche ... Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione...La UEFA ha reso noto la prima ufficialità che riguarda Liverpool-Napoli, in programma martedì 1 novembre che chiuderà il girone ...Sarà il tedesco Tobias Stieler ad arbitrare il big match di Anfield tra Liverpool e Napoli in programma martedì sera alle ore 21.00.