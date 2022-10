Supplenze 2022 23 | come si può completare spezzone di ed motoria alla primaria

(Di domenica 30 ottobre 2022)anno scolastico/23: anche se il Ministro Bianchi non è più in carica, il lascito dell'algoritmo proseguirà per tutto l'anno scolastico. In questo articolo ci occupiamo di spezzoni di ed.. L'articolo .

...di istruzione degli adulti era fissato al 25 luglioe comunque non oltre il 31 ottobre. E'...da MAD , interpelli aperti fino al 31 ottobre : Avviso A027 . I. I. S."G. Falcone e P. ...112/, all'atto dell'aggiornamento delle GPS, ha dato la possibilità (a chi era interessato) di ...didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettarebrevi ...Supplenze anno scolastico 2022/23: comincia la pubblicazione dei bollettini con i docenti nominati in base alle preferenze espresse .... In caso di preferenze sintetiche (comuni o distretti), l'ordine ...Errori algoritmo GPS nell'attribuzione delle supplenze: avviso AT Taranto riconosce come 'fondato' un ricorso presentato da una docente.