Osimhen e Kvaratskhelia sono una gioia per gli occhi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Risultato rotondo per il Napoli contro il Sassuolo che non ha raggiunto le dimensioni del risultato tennistico della passata stagione, ma poco ci è mancato. Al di là del risultato, quasi superfluo da raccontare ed inneggiare, vorrei andare a sottolineare come l’orchestra diretta dal maestro Spalletti riesce ad organizzare una sinfonia che sfugge anche ai migliori spartiti. Vorrei subito porre l’accento sul secondo gol azzurro che è un qualcosa di spettacolare!raccoglie palla nella sua solita posizione di ala sinistra, la scambia con un compagno e poi tira fuori dal taschino un tablet sul quale legge ed analizza le posizioni degli altri 21 in campo per decidere che è arrivato il momento di disegnare un arco aggirando tutta la diesa per andare a destra. Una volta nella nuova posizione e ricevuto palla è quasi uno scherzo sorprendere tutti e calciare in ...