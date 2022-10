Fuori strada con l’auto sulla statale | ferita una donna

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEscecone finisce nella scarpata sottostante. E’ successo nel comune di Foiano di Valfortore dove una signora a bordo di una Ford focus, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo deled è finita. I vigili del fuoco hanno tiratodalla signora che era alla guida consegnandola alle cure del 118. I pompieri, dopo aver affidato laalle cure del personale del 118, hanno recuperato il veicolo, riportandolo. Da accertare le condizioni della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Siamo in una realtàdal tempo, lontana dal frastuono di tutti i giorni, dove rimanere in ... Si trova lungo latra Spinazzola e Andria , non lontano dal Castello medievale di Garagnone: ...... ma nel momento opportuno il due volte campione del mondo ha tiratoil giro perfetto, ... Lafino alla prima curva è davvero lunga, i piloti dietro avranno diverse opportunità. I tifosi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La discussione sul merito è ad alto tasso di fraintendimento e, per quanto preziosa nel rimettere al centro il tema educativo, grande ingiustificato assente della campagna elettorale, rischia di ...