Cremonese-Udinese | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 30 ottobre 2022) Di seguito ledella sfida, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Alle 15:00 le tigri ospiteranno i friulani allo Stadio Giovanni Zini di Cremona, in una sfida che fa rima con vincere: per i padroni di casa è imperativo categorico, visto che sono in piena zona retrocessione; per gli ospiti un dovere per risalire in classifica. Laè tornata nel massimo campionato quest’anno, dopo un’assenza che perdurava dalla stagione 1995/96. Questo ritorno in Serie A non è stato dei migliori, visto che non ha vinto nessuna delle prime 11 partite da quando ha ottenuto la promozione (4 pareggi, 7 sconfitte). Questo è di certo il periodo più lungo che laha vissuto senza vedere vittoria, con i conseguenti timori di una ...