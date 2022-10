? LIVE! Empoli-Atalanta 0-1 all’intervallo | la sblocca Hateboer | Koopmeiners sbaglia un rigore

(Di domenica 30 ottobre 2022) IL TABELLINO0-1 Marcatori: 32?(4-3-3): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Pjaca. A disp. Perisan, Ujkani, Stojanovic, Walukiewicz, Ismajli, Parisi, Akpa Akpro, Degl’Innocenti, Fazzini, Haas, Baldanzi, Cambiaghi, Lammers, Satriano, Ekong. All. Zanetti(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini;, Pasalic,, Maehle; Ederson; Lookman, Højlund. A disp. Sportiello, Rossi, Okoli, Djimsiti, Ruggeri, Zortea, Soppy, Malinovskyi, Boga, Zapata. All. Gasperini Arbitro: Ayroldi (sez. di Molfetta) Ammoniti: De Winter (37?) per gioco falloso, Destro (39?) per fallo di mano Espulsi: – Note: al 42? Vicario para un. ...

Allo stadio Castellani il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Empoli e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al Castellani si affrontano Empoli e Atalanta nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. SINTESI Empoli Atalanta 0-0 MOVIOLA Inizio alle 12.30. E' COMINCIATA EMPOLI-ATALANTA. FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-ATALANTA EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Cacace. 34' Eccezionale Demiral a salvare su Ebuehi a corpo morto. Tenta la reazione l'Empoli. 32' HATEBOER! ATALANTA AVANTI! Nasce proprio da Hojlund, che dilat