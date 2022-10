Xu Yifan e Yang Zhaoxuan alle WTA Finals 2022 | la scheda | numeri e curiosità

(Di sabato 29 ottobre 2022) Xuformano la prima coppia tutta cinese qualificata per le WTAin doppio dal 2006, dai tempi di Yan Zi e Zheng Jie. Ma in pochi avrebbero potuto prevederlo a inizio ...

Xu Yifan e Yang Zhaoxuan formano la prima coppia tutta cinese qualificata per le WTA Finals in doppio dal 2006, dai tempi di Yan Zi e Zheng Jie. Ma in pochi avrebbero potuto prevederlo a inizio stagione.