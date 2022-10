Tu Si Que Vales 2022 | Fiammetta Orsini e Francesca Prini | pool dancer | in finale! video e gallery

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nella settima puntata di Tu Si Quedi stasera, 29 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, due giovani amiche e, campionesse italiane. La loro esibizione è anche un messaggio di lotta alla malattia:è affetta da fibrosi cistica. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, quattro sì e il 100% del gradimento della giuria popolare. I quattro giudici hanno raggiunto il palco: questo vuol dire che vanno subito in finale. A seguire ilintegrale della ...

Nuova puntata di Tu Si, che si avvicina sempre di più al gran finale. Ormai siamo nel vivo della gara, e non solo per i concorrenti. Le bellissime Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli continuano a sfidarsi a colpi ...Verrà trasmessa stasera, sabato 29 ottobre, la settima puntata della nuova edizione di Tu si, il celebre show del fine settimana targato Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Andrà in onda alle 21.25. In giuria oltre a Maria De Filippi troviamo confermatissimi Gerry Scotti, Teo ...Nella settima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 29 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Marco Mingardi, cantante ed imitatore di 54 anni. L’esibizione è stata giudicata dalla gi ...Nella settima puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 29 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Mimmo Catricalà, 85enne che dopo essersi diplomato geometra ha suonato la batteria in un ...