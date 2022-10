Telegram rifiuta i post a pagamento su iOS

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 29 ottobre 2022)e i suoi utenti stanno cercando modi per guadagnare più soldi dalla piattaforma. Un metodo che gli utenti hanno provato è l’utilizzo di bot didi terze parti per vendere singolisui propri canali. È quanto ha riportato il sito www.engadget.com. LEGGI ANCHE –> Come Luigi Pennelli aveva usato Tele gram per radicalizzarsi e per diventare suprematista bianco Tuttavia, il CEO diPavel Durov afferma che la società ha dovuto chiudere isu iOS a causa di un reclamo di Apple. Durov ha detto che “è stato fantastico” che i creatori abbiano ricevuto quasi l’intera somma di ciò che i loro fan o abbonati hanno pagato per uno dei loro. “Purtroppo, abbiamo ricevuto la notizia da Apple che non erano ...