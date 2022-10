Seul | 50 persone in arresto cardiaco durante una festa di Halloween Due vittime

Almeno due morti e 23 feriti nella calca durante una festa di Halloween a: lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yohnap. Mentre sarebbero circa 50 leche hanno avuto un arresto cardiaco nel quartiere di Itaewon, dove migliaia distavano festeggiando ...Le autorità per le emergenza hanno riferito di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni dicon difficoltà respiratorie. Il sindaco di, Oh Se - hoon, ha interrotto il suo viaggio in Europa e ...Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, circa 50 persone hanno avuto un arresto cardiaco nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di ...Decine di persone in arresto cardiaco in un popolare locale notturno della capitale sudcoreana Seoul. I vigili del fuoco hanno dichiarato che ci ...