Napoli - Sassuolo | squadra al completo | mancano solo Rrahmani e Sirigu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Torna Frank Anguissa tra i convocati delper la sfida del Maradona contro il, in programma oggi alle 15. Partita che sarà preceduta dalla festa per il 62esimo compleanno di Dieg o. ...

Torna Frank Anguissa tra i convocati delper la sfida del Maradona contro il, in programma oggi alle 15. Partita che sarà preceduta dalla festa per il 62esimo compleanno di Dieg o. Luciano Spalletti si trova con una grande ...Questo il quadro completo con i telecronisti OGGI ore 15su Dazn Telecronaca: Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi ore 18 Lecce - Juventus su Dazn Telecronaca: Riccardo Mancini e ...La redazione sportiva di SKY ha provato ad anticipare le scelte di mister Luciano Spalletti in vista della gara contro il Sassuolo.NAPOLI - Nel Napoli, Mario Rui sembra in vantaggio su Olivera a sinistra, perché poi ad Anfield saranno necessari anche centimetri sui calci piazzati; Zielinski ha rifiatato e può ricominciare a dispe ...