Meloni depone una corona d’alloro all’Altare della Patria

(Di sabato 29 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha deposto unaalla Tomba del Milite Ignoto presso l’Altare.“Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione. Un passato da onorare e da trasmettere alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, per costruire insieme il futuro dell’Italia”, ha scritto poisu Facebook. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

