La Gazzetta dello Sport

Gli spifferi torinesi su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juve riporta indietro di qualche anno. Alla BBBC appena nata, gloriosa per diversi anni dopo, e a un reparto mediano che il tempo ...... visto che oltre ai soliti Chiesa, Pogba, Di Maria e Paredes mancheranno pure, fermatosi ... con Szczesny in porta, Gatti, Danilo e Alex Sandro in difesa, Cuadrado,, Fagioli, Rabiot e ... McKennie, Vlahovic & co.: ecco i Contiani nella rosa della Juve Queste le ultime su Lecce-Juventus raccolte dai nostri inviati: Lecce-Juventus - Sabato 29 Ottobre, ore 18.00, stadio Via del Mare Arbitra Daniele.C'è una Juve intera che non ci sarà a Lecce. Quella che potrebbe pure essere schierata adattando qualche giocatore qua e là: con il quarto portiere Garofani, poi De Sciglio, Bremer e Locatelli, con Ak ...