Corriere dello Sport

Piace per la sfrontatezza che mostra in campo e anche Massimilianopare propenso a provarlo in campo dal primo minuto, considerata la grande emergenza dei bianconeri che scendono al Via del ...Commedie horror è l'ossimoro da brividi. Per la notte di Halloween, ecco 5 horror da ridere ... Un'bizzarra che è fedele alla sua folle premessa. Un po' spaventoso, sicuramente divertente , ... L'idea di Allegri per rilanciare la Juve: Iling Junior titolare a Lecce L'ex calciatore è tornato a parlato di Allegri e della situazione che sta vivendo la Juventus con tutte le difficoltà connesse ...Gioco e risultati latitano, mentre la dirigenza della Juventus pensa già al futuro col mercato. Idea per la corsia di destra.