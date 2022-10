Le case di pregio resistono alla crisi

Leggi su panorama

(Di sabato 29 ottobre 2022) A Milano, prezzi fino a 15 mila euro al metro quadro per le nuove costruzioni in zona City Life. È il dato riferito al primo semestre 2022, in ascesa rispetto al tetto di 14.500 euro dello stesso periodo 2021. In salita anche le aree di Sempione, Arco della Pace, Chinatown (picchi di 9.800 euro contro i 9.400 precedenti), decolli delle tariffe pure in Garibaldi e Moscova (12.500 euro contro 12 mila). A Roma, quartiere Parioli, vanno forte leda ristrutturare (5.100 euro al metro quadro contro 5 mila), mentre per le costruzioni appena completate o rimesse a nuovo piace l’Eur (quotazioni fino a 4.800 euro, contro i 4.500 di dodici mesi fa). Il mercato immobiliare di posizionamento alto gode di ottima salute. Lo si comprende scorrendo il rapporto realizzato con il supporto scientifico di Nomisma da Engel & Völkers, il gruppo internazionale leader ...