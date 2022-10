Il tuo iPhone è sempre scarico??La soluzione che ti svolta la vita ?

Leggi su chenews

(Di sabato 29 ottobre 2022) Il problema della scarsa durata della batteria è presente in qualsiasi dispositivo. Anche per quanto riguarda. Ma come fare per dargli unapiù lunga? Alcuni accorgimenti possono essere utili. I dispositivi mobili portano con se una serie di preoccupazioni che non possono passare sottotraccia. Per garantire una certa longevità, come possiamo immaginare, dobbiamo stare attenti a come si utilizza lo smartphone. Solo così possiamo permettere al dispositivo di durare tanti anni. Non, però, questo aspetto si riesce a verificare. fonte foto CanvaIl problema della scarsa durata della batteria si collega a tutti i dispositivi. Da quelli più costosi, come, a quelli di fascia media e bassa. Insomma, tale tema ècaldo e presente nell’ambito degli smartphone. Ci ...