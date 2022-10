Crosetto | Difesa | Nessun conflitto di interessi per il caso Aiad

...requisiti operativi dei sistemi d'arma da approvvigionare ed è il Segretario generale della...con quelli pubblici' - Per quanto riguarda nello specifico il pregresso incarico dicome ...Lo ha detto il ministro della, Guido, intervenendo in videoconferenza a Siracusa al meeting Sicilia, Mediterraneo Europa" organizzato dall'associazione Incontri a Siracusa. Al ...Lo afferma il ministero della Difesa in una nota con riferimento a ipotesi oggetto di articoli e trasmissioni tv (ANSA) ...In una nota, il ministero della Difesa spiega che non c’è una questione di conflitto di interessi nei confronti del ministro Guido Crosetto. Secondo quanto si legge nel documento, le attività di Crose ...