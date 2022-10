Antonella Clerici | l’orrenda morte affrontata | la malattia è stata fatale

... Biagiarelli è stato criticato aspramente sui social, ma ad intervenire in sua difesa è stata qualcuno che lo conosce professionalmente e non solo molto bene, ovvero: Lo conosco ..."Vuoi il cu***"": la pazzesca frase rubata in diretta adScopriamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Antonella in merito ad una questione che le sta molto a cuore.Nessuno avrebbe mai immaginato questo ritorno in tv ed infatti la stessa Antonella è apparsa visibilmente emozionata nel momento in cui è entrata in studio: di nuovo in coppia dopo anni dall’ultimo pr ...