AEW | Powehouse Hobbs torna e punta al TNT Title di Wardlow

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 29 ottobre 2022) Molta carne al fuoco nell’episodio di Rampage di ieri notte.ha difeso con successo il suo TNTcontro Matt Taven, nonostante le interferenze di Mike Bennet e Maria Kanellis che erano a bordo ring. La serata, però, non si è conclusa bene per il campione. Lui e Samoa Joe sono stati demoliti da The Embassy. Durante tali fasi concitate abbiamo assistito anche al ritorno di Powerhouseche ha subito fatto capire le sue intenzioni.al TNTha sconfitto Matt Taven mantenendo così il suo TNT. A fine match, però, Mike Bennet lo ha attaccato alle spalle. A quel punto è arrivato in suo aiuto il ROH TV Champion Samoa Joe che ha fatto piazza pulita.e Joe sono poi stati colti di ...