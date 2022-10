Sinner | Finals addio Quarta sconfitta contro Medvedev E la caviglia preoccupa

Le chance di raggiungere un posto alle, soprattutto alla luce della vittoria di Aliassime a Basilea, sono ormai nulle.dovrebbe infatti sperare di vincere il 1000 parigino e ......vanta numeri opposti: 2 vittorie e 8 sconfitte. L'azzurro, tenuto in vita solo dall'aritmetica nella corsa per le Nitto ATPdi Torino, dovrà testare ancora la caviglia in vista del ...In tanti hanno provato a imitare Daniil Medvedev, sul serio o solo per ridere come l'ungherese Zsombor Piros che ha fatto impazzire il web. Ma ...Sconfitta per Jannik Sinner nel torneo austriaco. L’italiano non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis contro un Danil Medvedev spietato. Per il russo, in semifinale, ci sarà Grigor Dimitrov.