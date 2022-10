Serie A | Roma-Napoli 0-1 | Commento Tecnico-Statistico

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per l'Undicesima Giornata del Campionato di Calcio diA,0-1. Azioni Salienti (conclusioni pericolose a ridosso o dall'interno dell'area di rigore avversaria), 1-9; Primo Tempo, 1-4; Secondo Tempo, 0-5. Percentuali Realizzative: Primo Tempo, 0% - 0%; Secondo Tempo, 0% - 20%; Finale, 0% - 11%. Percentuale bassa. Che non rende giustizia del divario visto in campo. Partita bloccata. Bella tatticamente. Esteticamente pessima. Anche a causa della solita conduzione arbitrale da Calcio-Rugby. Che favorisce il difensivismo. E non tutela lo spettacolo. Anzi lo penalizza. Si son visti fallacci di tutti i tipi. Sanzionati e non. Troppo spesso senza coerenza. Esattamente come il calcio di rigore a favore degli Azzurri. Prima assegnato. Poi revocato dopo OFR, revisione alla moviola in campo. Quando un ...