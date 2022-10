Piet Mondrian | opere da prendere per il verso giusto

AGI - Un importante quadro astratto diè stato esposto per 42 anni al rovescio rispetto al verso in cui fu dipinto: l'ammissione dell'errore è arrivata dalla Collezione d'arte del Nordreno - Vestfalia di Dusseldorf che ospita ...... con capolavori, fra gli altri, di Picasso , Chagall e. Uno sguardo anche al suo Museum ... E' da conoscere il celebre designer olandeseHein Eek , noto per le sue opere realizzate con ...Il dipinto di Piet Mondrian New York City 1 (1941) è girato correttamente per la prima volta alla mostra allestita al museo tedesco Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20. L’esposizione che propone il ...Esposto per la prima volta al MoMA di New York nel '45, è stata forse in quell'occasione che si è dato il via a un irrimediabile errore.