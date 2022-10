Pd | Bonaccini | ' no abolire Rdc ma serve lavoro'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Io sono contrario adi reddito di cittadinanza perchè chi è nella povertà, è lui che ci spiega come sia decisivo un sussidio per mangiare. Ma guai a sganciare quella misura da primo obbiettivo che aveva: trovare". Così Stefanoalla Direzione Pd. "Io vorrei parlare di lavori. Ci sono operai e nelle fabbriche dobbiamo tornare o ritornare, ma le partita Iva, gli autonomi, i liberi professionisti? A questi non parliamo mai? Se la costituente non è animata dalla dialettica tra proposte, opzioni, piattaforme concrete, quanto può essere attrattiva".

La Svolta

