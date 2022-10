NextGen Finals | quando iniziano e dove si giocano Torna il regolamento ‘strano’

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Milano si appresta ad ospitare leATP: l’edizione 2022 andrà in scena da martedì 8 a sabato 12 novembre e metterà di fronte i migliori otto tennisti della Race to Milan, riservata agli atleti Under 21, che si daranno battaglia per conquistare il titolo. Gli otto contendenti saranno divisi in due gruppi da quattro, con il numero 1 nel Gruppo A ed il numero 2 nel Gruppo B, poi i numeri 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, verranno sorteggiati, col primo nel Gruppo A. I primi due di ciascun girone passeranno alle semifinali, con i seguenti accoppiamenti: 1A-2B, 1B-2A. LeATPnon assegnano punti per il ranking mondiale in quanto si tratta di un torneo atipico con regole molto particolari, anche se, rispetto a quanto visto a Milano nelle altre edizioni, vi saranno ulteriori novità. Innanzitutto è stata ...

La ciliegina sulla torta Il Premier Padel P1 che dal 5 all'11 dicembre porterà migliaia di appassionati all'Allianz Cloud, impianto che a novembre ospiterà leAtpdi tennis e dove ...Trapelate le nuove regole che saranno sperimentate a Milano per le. Si cambierà campo ogni tre giochi e dopo i punti da un solo colpo lo shot clock sarà settato a 15 secondi Tra ormai poco più di una settimana all'Allianz Cloud di Milano si sfideranno ...Stabiliti tutti gli 8 qualificati per le Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori Under 21 in programma a fine stagione a Milano. Per la prima volta nella storia, il tennis italiano potrà ...Le novità non finiscono mai. Da quest’anno, infatti, le Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals saranno ancora più veloci e spettacolari. In occasione del torneo riservato agli otto migliori Under 21 del ...