Microsoft vuole rompere il duopolio Apple-Google nei giochi per cellulari

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Micorosft adocchia ivia telefonino Wall Street Journal, di Sebastian Herrera, pag. 4 Il massimo dirigente diCorp. nel settore dei videoha dichiarato che l’azienda sta puntando molto sul futuro deimobili e spera di riuscire a superare il potere cheInc. ehanno sul modo in cui le persone giocano sugli smartphone. Phil Spencer, amministratore delegato diper i video, ha dichiarato che l’ambizione dell’azienda neiperè il principale motore della proposta di acquisizione di Activision Blizzard Inc. per 75 miliardi di dollari, un piano che è in fase di revisione da parte delle autorità di regolamentazione della concorrenza. “Questo accordo ...

Il 5 novembre alTheater di Los Angeles Dolly Parton sarà inserita nella Rock And Roll Hall Of Fame. La sua è stata una nomination piuttosto travagliata, infatti in un primo tempo la 76enne leggenda della ......da processore AMD Ryzen PRO di prossima generazione e dotato del processore di sicurezza... oltre che di uno sguardo al futuro chegarantire 'anche per i decenni a venire l'impegno ...Se riuscirà a concludere l’acquisto di Activision Blizzard Inc., la società di Bill Gates darà l’assalto al mercato degli smartphone.Le informazioni sottratte risalirebbero fino al 2014 A quanto pare Microsoft non ha saputo (o voluto) elencare i dati rubati I messaggi inviati ad alcuni clienti Microsoft in seguito a BlueBleed Un ...