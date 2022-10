Memo Remigi a La Zanzara | “Sono un ragazzino che gioca con le chiappe delle signore”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Non si placano le polemiche per il caso di molestia in diretta tv dinei confronti di Jessica Morlacchi. Il cantautore, che dopo l’increscioso episodio è stato silurato dalla Rai, è intervenuto alla trasmissione radiofonica La, cercando di spiegare le sue ragioni. “Se è stata una porcata nei miei confronti? Lo possiamo dire anche perchéstati cinque giorni senza darmi nessuna notizia, neanche una telefonata, e l’hanno detto in diretta. Questa è una cosa molto grave. Una cosa abbastanza ingiusta senza nemmeno approfondire”, ha commentato, ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo, in merito alla modalità con cui ha saputo di aver ricevuto la comunicazione di essere stato cacciato da Oggi è un altro giorno e dalla Rai. “Perché è successo tutto questo? Perché hanno ...

