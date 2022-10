LIVE Sinner-Medvedev 4-6 1-2 | ATP Vienna 2022 in DIRETTA | set e break di vantaggio per il russo

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Si catapulta a rete, aggiudicandosi il primo punto del quarto game. 3-1 Game. Ingenuità di Jannik, che mette la racchetta istintivamente sul recupero del, che probabilmente sarebbe finito out. 40-30 Non molla questo game, che chiama a rete l’avversario passandolo con il rovescio. 40-15 Scappa via il rovescio di. 40-0 Lunga la risposta di dritto di Jannik. Ci sono tre palle del 3-1 per l’ex numero uno al mondo. 30-0 ACE, il sesto. 15-0 Scambio lungo, conche toglie il tempo agrazie al rovescio in anticipo. 2-1. Altro errore con il dritto dell’altoatesino, che ...

Jannika caccia del pass per le semifinali del torneo ATP 500 di Vienna. L'altoatesino affronta il russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking e prima testa di serie del torneo. In palio punti ...Per quanto riguarda gli italiani, grazie alla vittoria nel secondo turno contro Cerundolo, è al momento 13esimo nella Race (scavalcati Norrie, anche lui ko a Vienna, e Berrettini, out per un ...Jannik per continuare a sperare dovrebbe vincere Vienna e sperare che Auger-Aliassime non faccia lo stesso a Basilea ...